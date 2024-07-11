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«Мы точно не в пиковой форме»: представители Team Spirit — о форме команды по Dota 2

Тренер состава Team Spirit по Dota 2 Айрат Silent Газиев и менеджер команды Дмитрий Korb3n Белов оценили текущую игровую форму своего коллектива перед топ-турниром Riyadh Masters 2024.

По словам наставника «драконов», сейчас ростер Team Spirit находится не в пиковой форме:

[Какой у вас процент побед на тренировках?] Бывало и лучше. Были турниры, перед которыми у нас был процент побед на тренировках выше. Кто знает, может, пиковая форма впереди. Кто же его разберёт? [На турнире PGL Wallachia Season 1] у нас была нормальная форма, мы просто выиграли.

Менеджер команды согласен с тем, что «спириты» ещё не показали свой максимум:

Нет, мы точно не в пиковой форме. Мы нормально готовы, исходя из того, что у нас происходило. [...] Я бы описал нашу форму как выше среднего. Хорошая форма. Надеюсь, что будем разгоняться по турниру.