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Расписание игр Riyadh Masters 2024 на 12 июля (Рияд по Доте)

Расписание матчей на третий день групповой стадии Riyadh Masters 2024 по Dota 2
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Сегодня, 12 июля, продолжится второй этап международного чемпионата Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн.

Третий день группового этапа поможет окончательно определить фаворитов и аутсайдеров групп на топ-турнире по «Доте» в Эр-Рияде.

Расписание матчей Riyadh Masters 2024 на пятницу, 12 июля:

  • 15:30. Группа A, OG (Европа) — Aurora (Таиланд);
  • 15:30. Группа A, Team Spirit (Россия) — HEROIC (Южная Америка);
  • 15:30. Группа A, Gaimin Gladiators (Европа) — Blacklist International (Филиппины);
  • 15:30. Группа A, Team Falcons (Ближний Восток) — LGD Gaming (Китай);
  • 18:15. Группа B, BetBoom Team (Россия) — Team Liquid (Швеция);
  • 18:15. Группа B, WBG.XG (Китай) — Tundra Esports (Европа);
  • 18:15. Группа B, PSG Quest (Ближний Восток) — beastcoast (Перу);
  • 18:15. Группа B, Entity (Европа) — MOUZ (Европа);
  • 21:00. Группа A, OG (Европа) — Gaimin Gladiators (Европа);
  • 21:00. Группа A, LGD Gaming (Китай) — Team Spirit (Россия);
  • 21:00. Группа A, Aurora (Таиланд) — HEROIC (Южная Америка);
  • 21:00. Группа A, Team Falcons (Ближний Восток) — Blacklist International (Филиппины).

Топ-турнир Riyadh Masters 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.

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