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Спрос на шлем Apple Vision Pro в США стремительно падает — аналитики

Спрос на шлем Apple Vision Pro в США стремительно падает — аналитики
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Продажи шлема смешанной реальности Apple Vision Pro не достигнут показателя в 500 тысяч штук по итогам 2024 года. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию IDC.

По данным аналитиков, Apple пока не удаётся достичь показателя в 100 тысяч шлемов за квартал. Кроме того, в IDC предрекают сильное падение спроса в третьем квартале 2024 года в США, однако его должен компенсировать релиз устройства в Европе, Австралии и некоторых азиатских странах.

В дальнейшем Apple сделает большую ставку на более доступную версию следующего Vision Pro. Ожидается, что второй шлем будет примерно в два раза дешевле оригинала (около $ 1700), практически не уступая ему в качестве. В IDC отметили, что успех гаджета во многом будет зависеть от доступного контента для гарнитуры.

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