Cloud9 представила новый состав по Counter-Strike 2

Киберспортивный клуб Cloud9 представил новый состав по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях организации.

К Кириллу Boombl4 Михайлову и Сергею Ax1Le Рыхторову, которые уже находились в ростере, присоединились такие киберспортсмены, как Никита HeavyGod Мартыненко из OG, Кайсар ICY Файзнуров, выступавший за AMKAL ESPORTS, и Тимофей Interz Якушин, последним коллективом которого была TSM. Слухи о том, что эти игроки станут частью Cloud9, появлялись в Сети ранее.

Состав Cloud9 по Counter-Strike 2:

Кирилл Boombl4 Михайлов;

Сергей Ax1Le Рыхторов;

Никита HeavyGod Мартыненко;

Кайсар ICY Файзнуров;

Тимофей Interz Якушин;

Константин groove Пикинер (тренер).

Обновлённый состав Cloud9 можно будет увидеть на топ-турнире BLAST Premier: Fall Groups 2024, который начнётся 26 июля.