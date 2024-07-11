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Cloud9 представила новый состав по Counter-Strike 2

Cloud9 представила новый состав по Counter-Strike 2
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Киберспортивный клуб Cloud9 представил новый состав по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях организации.

К Кириллу Boombl4 Михайлову и Сергею Ax1Le Рыхторову, которые уже находились в ростере, присоединились такие киберспортсмены, как Никита HeavyGod Мартыненко из OG, Кайсар ICY Файзнуров, выступавший за AMKAL ESPORTS, и Тимофей Interz Якушин, последним коллективом которого была TSM. Слухи о том, что эти игроки станут частью Cloud9, появлялись в Сети ранее.

Состав Cloud9 по Counter-Strike 2:

  • Кирилл Boombl4 Михайлов;
  • Сергей Ax1Le Рыхторов;
  • Никита HeavyGod Мартыненко;
  • Кайсар ICY Файзнуров;
  • Тимофей Interz Якушин;
  • Константин groove Пикинер (тренер).

Обновлённый состав Cloud9 можно будет увидеть на топ-турнире BLAST Premier: Fall Groups 2024, который начнётся 26 июля.

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