Умерла актриса Шелли Дювалл, звезда фильма «Сияние»

11 июля стало известно о смерти актрисы Шелли Дювалл. Женщина умерла от последствий диабета в возрасте 75 лет. Смерть женщины подтвердил её коллега и друг Дэн Гилрой.

Мой дорогой, милый, замечательный спутник по жизни и друг покинула нас. Слишком много страданий в последнее время, теперь она свободна. Улетай, прекрасная Шелли.

Шелли Дювалл начала карьеру в кино в 1970-х. В начале своего пути девушка сыграла в «Трёх женщинах» и «Энни Холл», а главным проектом актрисы стало культовое «Сияние» Стэнли Кубрика. В нём Дювалл исполнила роль Венди Торранс — жены главного героя, роль которого исполнил Джек Николсон.

За свою жизнь Дювалл приняла участие в более чем 45 картинах и в том числе озвучивала мультфильмы. Последним проектом женщины стал фильм ужасов «Лесные холмы», вышедший в 2023 году.