Вышел трейлер детектива «Идеальная пара» с Николь Кидман от Netflix

Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютный трейлер фильма «Идеальная пара». Детективный триллер выйдет в стриминговом сервисе 5 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Идеальная пара» расскажет об Амелии Сакс, которая собирается выйти замуж за представителя одной из самых богатых семей Нантакета. Ее будущая свекровь, известная писательница Грир Гаррисон Уинбери, которая не одобряет брак своего сына, устроила роскошную свадьбу, но внезапно на пляже обнаруживается тело. Ситуация очень напоминает один из романов женщины, где подозреваемыми оказываются все присутствующие.

В главных ролях – Николь Кидман («Лев»), Лив Шрайбер («Ураган»), Ив Хьюсон («Клуб 27») и Дакота Фаннинг («Я – Сэм»). Режиссёром выступила Сюзанна Бир («Отыграть назад»).