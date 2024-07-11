Вышел тизер фильма ужасов «Чужой: Ромул» в честь старта продаж билетов

Кинокомпания 20th Century Studios представила небольшой тизер фильма ужасов «Чужой: Ромул». Ролик посвятили старту продаж билетов на хоррор, премьера которого состоится 16 августа. В видео участники съёмочной команды рассказывают, насколько важна для них картина и с каким трепетом они подходили к её созданию.

Видео доступно на YouTube-канале 20th Century Studios. Права на видео принадлежат 20th Century Studios.

«Ромул» расскажет историю исследовательской станции «Ромул» корпорации «Вейланд-Ютани», заброшенной сотни лет назад. Группа из шести человек во главе с девушкой Рейн и её братом-андроидом Энди отправятся в путешествие с целью добыть давно потерянное оборудование и нажиться на нём. К своему несчастью, им предстоит встретиться и сразиться с инопланетными созданиями — Чужими.

В фильме сыграли Кейли Спейни («Мейр из Исттауна»), Изабела Мерсед (The Last of Us), Арчи Рено («Тень и кость»), Дэвид Джонссон Фрэй («Индустрия») и другие актёры.