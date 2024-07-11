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Джеймс Ганн показал логотип фильма «Супермен»

Джеймс Ганн показал логотип фильма «Супермен»
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Режиссёр «Стражей Галактики» и грядущего перезапуска «Супермена» Джеймс Ганн опубликовал официальный логотип фильма о Человеке из стали. Постановщик сопроводил анонс информацией о том, что премьера ленты состоится ровно через год — 11 июля 2025 года.

Логотип фильма «Супермен»

Логотип фильма «Супермен»

Фото: Warner Bros.

«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету, а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн. Роль фотографа Джимми Олсена исполнит Скайлер Джизондо, а в главного злодея перевоплотится Николас Холт, известный по «Безумному Максу: Дорога ярости».

Картина станет началом новой киновселенной DC. При этом в неё не войдут уже вышедшие «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном и «Джокер» с Хоакином Фениксом — у этих картин свои отдельные франшизы.

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