Вышел тизер фильма «Бордерлендс» с новыми кадрами из экранизации

Кинокомпания Lionsgate выпустила небольшой тизер фильма «Бордерлендс» — экранизации знаменитой серии космических шутеров от первого лица. Премьера фильма состоится 9 августа в мировых кинотеатрах, а до России лента доберётся 8-го числа.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

В ролике показали новые кадры из фильма вместе с рассказом о ленте её главных звёзд. Так, Джек Блэк заявил, что очень рад быть частью экранизации столь значимой серии видеоигр, а Кейт Бланшетт назвала главных героев «неблагополучной семьёй». Режиссёр ленты Элай Рот же отметил, что годами изучал лор оригинальной трилогии, чтобы более достоверно экранизировать франшизу.

Фильм «Бордерлендс» расскажет о Лилит и её напарниках, которые сражаются с инопланетными созданиями и ищут некую пропавшую девушку. На своём пути им предстоит столкнуться со множеством космических противников и опасных созданий, чтобы спасти человека, который может владеть ключом к невообразимой силе.