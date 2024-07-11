В «Дэдпуле и Росомахе» вернётся Профессор Икс — его вновь сыграет Патрик Стюарт

Как сообщает издание Deadline, в грядущем фильме «Дэдпул и Росомаха» будет очень много сюрпризов для фанатов Marvel. Один из них журналисты раскрыли в небольшом материале, посвящённом Патрику Стюарту.

Как оказалось, 83-летний актёр действительно вернётся к роли Профессора Икс, как ранее сообщали инсайдеры. Будет ли это тот же самый персонаж из «Логана» и прошлых «Людей Икс» или это версия из альтернативной вселенной Marvel, неизвестно.

«Дэдпул 3» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание, чтобы спасти свою вселенную. Во время путешествия мутант и познакомится с Росомахой. К главным ролям вернутся Райан Рейнольдс и Хью Джекман, а премьера фильма состоится уже 26 июля.