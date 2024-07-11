ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В «Дэдпуле и Росомахе» вернётся Профессор Икс — его вновь сыграет Патрик Стюарт

В «Дэдпуле и Росомахе» вернётся Профессор Икс — его вновь сыграет Патрик Стюарт
Аудио-версия:
Комментарии

Как сообщает издание Deadline, в грядущем фильме «Дэдпул и Росомаха» будет очень много сюрпризов для фанатов Marvel. Один из них журналисты раскрыли в небольшом материале, посвящённом Патрику Стюарту.

Как оказалось, 83-летний актёр действительно вернётся к роли Профессора Икс, как ранее сообщали инсайдеры. Будет ли это тот же самый персонаж из «Логана» и прошлых «Людей Икс» или это версия из альтернативной вселенной Marvel, неизвестно.

«Дэдпул 3» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание, чтобы спасти свою вселенную. Во время путешествия мутант и познакомится с Росомахой. К главным ролям вернутся Райан Рейнольдс и Хью Джекман, а премьера фильма состоится уже 26 июля.

Материалы по теме
Райан Рейнольдс назвал «Дэдпула 3» лучшим фильмом, в котором он снимался
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android