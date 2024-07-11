Мультфильм «Миньоны 3» выйдет в июне 2027 года

Кинокомпания Universal Pictures и студия Illumination анонсировали дату выхода мультфильма «Миньоны 3». Продолжение спин-оффа «Гадкого я» выйдет в мировой прокат 30 июня 2027 года.

Режиссёром будущей картины выступит Пьер Коффин, ранее снявший первые три части «Гадкого я». Сценарий напишет Брайан Линч, известный по первой части «Миньонов». О чём именно расскажет спин-офф культовой франшизы, неизвестно, однако сюжет наверняка будет связан с недавно вышедшим в кино «Гадким я 4».

Серия мультфильмов «Миньоны» рассказывает о маленьких помощниках Грю, главного героя саги. Они служили всем злодеям, когда-либо жившим на Земле, но по случайности убили всех своих хозяев: от Тираннозавра Рекса до Наполеона и Пещерного человека. Две части серии собрали в прокате более $ 2 млрд.