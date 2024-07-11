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Обложку футсима EA Sports FC 25 украсит Джуд Беллингем

Обложку футсима EA Sports FC 25 украсит Джуд Беллингем
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Большой анонс EA Sports FC 25 всё ближе, и инсайдеры продолжают делиться подробностями будущего проекта. Авторитетное издание Insider Gaming раскрыло, кто окажется на обложке игры следующей части главного спортивного симулятора планеты.

Лицом EA Sports FC 25 в этот раз окажется полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем. 21-летний англичанин и одна из главных звёзд современного футбола заменит Эрлинга Холанда, который сиял на бокс-карте прошлогодней EA Sports FC 24.

Если на главной обложке будет Беллингем, то на обложках других изданий EA Sports FC 25 изобразят других футболистов. Среди них: Джанлуиджи Буффон, полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати, а также Зинедин Зидан и Дэвид Бекхэм. Они будут держать в своих руках различные трофеи.

Релиз EA Sports FC 25 состоится в конце сентября на ПК и консолях. Полноценный анонс футбольного симулятора наверняка пройдёт после окончания Евро-2024.

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