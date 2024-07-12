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Райан Рейнольдс рассказал о большом количество камео в «Дэдпуле 3»

Райан Рейнольдс рассказал о большом количество камео в «Дэдпуле 3»
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Ранее издание Deadline сообщило, что в «Дэдпуле 3» появится Профессор Икс, которого вновь сыграет Патрик Стюарт. Журналисты подтвердили и другие сюрпризы, которые ждут фанатов.

О подобном поговорил и Райан Рейнольдс в свежем интервью. Он заявил, что «многое скрыто от зрителей». Он не может дождаться премьеру, чтобы зрители увидели все секреты как можно скорее.

Мы многое скрываем. У нас просто какое-то невозможное количество сюрпризов, которыми мы рады поделиться через пару недель.

Вероятно, зрителей ждёт большое количество камео в лице различных персонажей Marvel. Никаких больших утечек в этом плане, как к примеру, во времена «Доктора Стрэнджа 2», нет.

Премьера «Дэдпула 3» состоится 26 июля во всём мире.

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