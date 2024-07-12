Актёр Энтони Старр не думает о финале «Пацанов», потому что ему становится грустно

Сериал «Пацаны» официально завершится на пятом сезоне. По мнению исполнителя роли Хоумлендера Энтони Старра, завершение шоу на пятом сезоне своевременно.

Актёр пошутил, что старается не думать об этом, поскольку ему становится грустно от того, что сериал подойдёт к завершению. Актёр вспомнил, какой трудный путь прошла команда, чтобы дать зрителям конечный результат.

Если я не перестану думать об этом, то будет действительно грустно. Мы прошли долгий путь. Мы начали работу до COVID-19 и выпустили второй сезон во время пандемии. Будет грустно просто повесить свой спандекс.

Вчера вышла седьмая серия четвёртого сезона «Пацанов». Восьмой и финальный эпизод сезона выйдет 18 июля — на этом сезон завершится.