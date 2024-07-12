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В сериале «Криминал» вместе с Эмилией Кларк сыграет звезда «Хоббита» Люк Эванс

В сериале «Криминал» вместе с Эмилией Кларк сыграет звезда «Хоббита» Люк Эванс
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По данным издания Deadline, актёр Люк Эванс, известный по ролям в «Хоббите», «Великом ограблении поезда» и «Вороне» 2011 года сыграет в сериале «Криминал» от Amazon.

Отмечается, что Эванс получил главную роль, однако какого именно персонажа он сыграет, не раскрывается.

Он присоединился к касту, в котором уже есть звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк. Актриса исполнит роль Мэллори, ловкой и дерзкой грабительницы. Вместе с Эвансом и Кларк в шоу сыграют Чарли Ханнэм, Адриа Архона, Ричард Дженкинс, Кадим Хардисон и другие актёры.

Шоураннерами выступят Эд Брубейкер и Джордан Харпер. Премьера шоу «Криминал» состоится в стриминговом сервисе Amazon Prime.

Сроки и дата премьеры пока не раскрываются. Неизвестно и то, когда стартуют съёмки.

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