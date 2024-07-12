У Marvel Studios были опасения по поводу возвращения Хью Джекмана в «Дэдпуле 3»

В недавнем интервью исполнительный продюсер «Дэдпула 3» Венди Джейкобсон поговорила про фильм и участие в нём Хью Джекмана, который к роли Росомахи впервые за долгие годы.

У Венди спросили, что она думает по поводу опасений Marvel Studios, касательно возвращения Хью Джекмана. Продюсер заявила, что в кинокомпании опасались, что появлением Росомахи они испортят наследие «Логана», но этого удалось избежать.

Конечно, были опасения по поводу уважения наследия «Логана». Но всё в итоге получилось как нельзя лучше. И вряд ли кто-то сможет так сильно полюбить этого персонажа и играть его, как Хью Джекман.

«Дэдпул 3», рассказывающий, как Дэдпул и Росомаха спасают киновселенную Marvel, выйдет в мировой пркоат уже 26 июля.