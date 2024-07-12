Microsoft значительно сократит маркетинг Xbox в Европе, Африке и на Ближнем Востоке — СМИ

Редактор издания The Verge Том Уоррен со ссылкой на источники сообщил, что Microsoft планирует поменять стратегию в регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка) касательно продаж и продвижения Xbox.

Согласно данным, из-за неудовлетворительных темпов продаж компания хочет полностью отказаться от развития своих консолей в регионе. Вместо этого Microsoft сделает акцент на Game Pass, самих играх и даже облачных сервисах.

Вместе с этим Уоррен подтвердил давнюю информацию о том, что консоли Microsoft плохо продаются в ЕМЕА. В марте сообщалось, что падение продаж устройств составило более 40% по сравнению с мартом 2023-го.

А на днях стало известно о подорожании Game Pass и появлении тарифа без новых игр на релизе. Детали можно узнать в нашем материале ниже.