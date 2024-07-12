Билли Бойд и Доминик Монаган запустят своё шоу о путешествиях и еде в октябре

По информации издания Deadline, шоу «Билли и Дом съедают мир» Билли Бойда и Доминика Монагана, сыгравших хоббитов во «Властелине колец», стартует в октябре.

В своём проекте Бойд и Монаган будут путешествовать и пробовать еду в различных заведениях по всему миру. Всего ожидается шесть эпизодов.

В первом эпизоде актёры навестят Иэна Маккеллена, сыгравшего Гэндальфа, в его пабе The Grapes в восточном Лондоне на берегу Темзы. По словам Билли, Иэн рассказал про культуру пабов в Британии и их предназначение.

Мы изучали культуру лондонских пабов, и так получилось, что у Иэна Маккеллена есть паб. Он рассказал нам, почему оказался в этой части Лондона и что значат пабы для Британии.

В шоу Бойд и Монаган посетят Техас, Шотландию и другие страны.