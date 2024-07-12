YouTube с каждым днём будет работать в России всё хуже и хуже — СМИ

По данным Mash, скорость загрузки и качество воспроизведения видео на YouTube в России будет ухудшаться с сегодняшнего дня. Проблемы с сервисом уже возникают у пользователей в некоторых регионах.

В качестве причины Mash указал технические проблемы с оборудованием компании Google в России. Якобы из-за того, что трафика стало больше, а инфраструктура не обновляется последние 2,5 года, возникают неполадки. Основные проблемы — с кэшированием и ускорением загрузки контента.

О проблемах сообщает и провайдер «Ростелеком», подтвердив информацию Mash.

«Ростелеком» информирует о наличии технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках.

Когда неполадки исправят, не сообщается.