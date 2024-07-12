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Начались съёмки четвёртого сезона сериала «Сергий против нечисти»

Начались съёмки четвёртого сезона сериала «Сергий против нечисти»
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По информации издания «Бюллетень кинопрокатчика», стартовали съёмки четвёртого сезона сериала «Сергий против нечисти». Даты выхода у него пока нет.

Сюжет сезона расскажет, как капитан полиции Катя Земцова находит зацепку в старом расследовании о пропаже своих родителей, ради поиска которых она 20 лет назад пошла работать в органы. Чтобы разыскать родителей, Катя с Сергием отправятся в Казань, где они встречают местного охотника за нечистью.

Фото со съёмок

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

Фото: KION

В режиссёрское кресло вернулся постановщик первых двух сезонов Кирилл Кузин. В числе продюсеров – Максим Филатов, Илья Бурец и Александр Плотников.

Главные роли в сезоне вновь исполнят Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Ирина Розанова, Дмитрий Куличков. Каст пополнят Аскар Ильясов, Роза Хайруллина и Ольга Макеева.

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