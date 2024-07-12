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«Естественные причины»: депутат Госдумы — о замедлении работы YouTube в России

«Естественные причины»: депутат Госдумы — о замедлении работы YouTube в России
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Сегодня стало известно, что скорость загрузки и качество воспроизведения видео на YouTube в России будет ухудшаться с сегодняшнего дня. Информацию прокомментировал замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

По его мнению, уже давно шли разговоры о том, что деградация оборудования Google неизбежно повлияет на скорость доступа к YouTube. После февраля 2022 года размещённые на российской территории CDN-серверы начали выходить из строя.

Так что замедление скорости доступа к американскому видеохостингу сейчас будет происходить уже не по решению регулятора, а по естественным причинам.

Когда неполадки, связанные с работой YouTube, исправят, не сообщается. Информации об этом пока что нет.

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