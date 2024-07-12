Фильм «Анора» с Юрой Борисовым выйдет в России 17 октября

По данным газеты «Ведомости», фильм «Анора» с Юрой Борисовым в главной роли всё же получит прокат в России. Премьера ленты в стране намечена на 17 октября.

Об этом газете рассказала Надежда Мотина, соучредитель компании Arna Media, которая приобрела права на показ фильма в России. «Анора» в России выйдет почти одновременно с премьерой в США, запланированной на 18 октября

Лента «Анора», напомним, победила в Каннском кинофестивале. Сюжет картины рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удаётся выйти замуж за сына российского олигарха. Сказочная жизнь девушки быстро обрывается, как только родители мужа узнают о браке и пытаются его расторгнуть.

Вместе с Борисовым в ленте сыграли Майки Мэдисон, Марк Эйдельштей, Дарья Екамасова, Карен Карагулян и Ваче Товмасян.