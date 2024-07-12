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YouTube планируют окончательно заблокировать в России в сентябре — СМИ

YouTube планируют окончательно заблокировать в России в сентябре — СМИ
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По информации источников издания «Газета.Ru» в администрации президента, YouTube планируют полностью заблокировать в России уже в сентябре. Информацию также подтвердил источник в компании, занимающейся сбором информации для силовых структур.

Источники издания сообщили, что в течение июля и августа будут ухудшаться условия работы YouTube, а в сентябре сервис ждёт полная блокировка.

На протяжении июля-августа будет некая деградация, то есть в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube. В каких-то будет замедляться, в каких-то — подлагивать сайт, где-то приложение будет отваливаться. А в сентябре начнётся блокировка.

Второй источник «Газеты.Ru» заявил, что также получил информацию об отключении сервиса осенью.

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