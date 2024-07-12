В России заблокировали «Фикбук» — популярный сайт с фанатскими произведениями

12 июля Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Ficbook — популярному ресурсу с фанатскими произведениями по мотивам кино, сериалов, видеоигр и других медиапродуктов. Соответствующая информация появилась в реестре заблокированных ресурсов ведомства.
Сообщение о блокировке сайта Ficbook в России
Фото: Реестр заблокированных ресурсов Роскомнадзора
Спустя некоторое время в «Фикбуке» отреагировали на блокировку сервиса. Администрация сайта заявила, что произошло недоразумение и сейчас она работает над тем, чтобы исправить ситуацию.
Сегодня Роскомнадзор ограничил доступ к «Фикбуку» на территории РФ. Произошло недоразумение, и мы работаем над тем, чтобы это исправить. Больше информации сможем сообщить в ближайшее время, спасибо за поддержку!
В «Фикбуке» не сообщили, с чем связана блокировка сайта в России и когда её снимут.