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В России заблокировали «Фикбук» — популярный сайт с фанатскими произведениями

В России заблокировали «Фикбук» — популярный сайт с фанатскими произведениями
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12 июля Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Ficbook — популярному ресурсу с фанатскими произведениями по мотивам кино, сериалов, видеоигр и других медиапродуктов. Соответствующая информация появилась в реестре заблокированных ресурсов ведомства.

Сообщение о блокировке сайта Ficbook в России

Сообщение о блокировке сайта Ficbook в России

Фото: Реестр заблокированных ресурсов Роскомнадзора

Спустя некоторое время в «Фикбуке» отреагировали на блокировку сервиса. Администрация сайта заявила, что произошло недоразумение и сейчас она работает над тем, чтобы исправить ситуацию.

Сегодня Роскомнадзор ограничил доступ к «Фикбуку» на территории РФ. Произошло недоразумение, и мы работаем над тем, чтобы это исправить. Больше информации сможем сообщить в ближайшее время, спасибо за поддержку!

В «Фикбуке» не сообщили, с чем связана блокировка сайта в России и когда её снимут.

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