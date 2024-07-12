ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Результат матча Team Spirit — Gaimin Gladiators на Riyadh Masters 2024 (Рияд по Доте)

Team Spirit сыграла вничью с Gaimin Gladiators на Riyadh Masters 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Российская Team Spirit завершила свою третью серию на топ-турнире Riyadh Masters 2024 по Dota 2 со счётом 1:1.

Во второй день групповой стадии «спириты» провели лишь одну best-of-2 серию — оппонентом была европейская Gaimin Gladiators. Обе карты прошли по схожему сценарию: одна из команд захватывала ранее преимущество и за 30 минут доводила игру до победного конца. В итоге противостояние завершилось со счётом 1:1.

Dota 2. Riyadh Masters 2024 . Группа A
11 июля 2024, четверг. 18:15 МСК
Gaimin Gladiators
Окончен
1 : 1
Team Spirit

На текущий момент «драконы» делят первую строчку в группе A с командой OG. В рамках третьего дня второй стадии чемпионата в Эр-Рияде Team Spirit столкнётся с такими коллективами, как HEROIC из Южной Америки и LGD Gaming из Китая.

Топ-турнир Riyadh Masters 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.

Материалы по теме
Расписание матчей на третий день групповой стадии Riyadh Masters 2024 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android