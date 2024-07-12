BetBoom Team завершила матч с MOUZ со счётом 1:1 на Riyadh Masters 2024 по Dota 2

Российская BetBoom Team заработала первую ничью на международном чемпионате Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн.

Несмотря на то что BetBoom Team была явным фаворитом в матче групповой стадии с MOUZ, европейскому коллективу удалось завершить одну из карт в свою пользу, приведя серию к счёту 1-1.

Всего во второй стадии турнира российский состав провёл три матча. BB одолела beastcoast, проиграла Xtreme Gaming и сыграла вничью с MOUZ. По итогам двух игровых дней BetBoom Team делит четвёртую строчку в группе B со шведской Team Liquid, которая станет следующим оппонентом команды Егора Nightfall Григоренко.

Топ-турнир Riyadh Masters 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.