Авторы Genshin Impact показали тизер Натлана и представили 10 новых персонажей

Студия HoYoverse выпустила новый тизер Натлана в Genshin Impact — большого региона в стилистике Латинской Америки, который будет добавлен в игру в версии 5.0 в конце августа.

В ролике разработчики показали пейзажи Натлана и упомянули какой-то турнир — вероятно, состязания станут основой для следующей сюжетной главы. Также в видео можно увидеть много новых персонажей.

Видео доступно на YouTube-канале Genshin Impact. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Позже создатели Genshin Impact отдельно опубликовали арты показанных героев с указанием сэйю, которые озвучат их в игре. К примеру, дракончику Ахава подарит свой голос Дзюнко Такэути (Наруто Узумаки, Ламбо из «Репетитора-киллера Реборн»).

Три первых персонажа уже были показаны ранее — вероятно, Муалани, Качина и Кинич станут играбельными уже в обновлении 5.0.

Муалани в Genshin Impact

Фото: HoYoverse

Качина в Genshin Impact

Фото: HoYoverse

Кинич в Genshin Impact

Фото: HoYoverse

Его (самопровозглашённое) драконье величество Кухул — Ахав в Genshin Impact

Фото: HoYoverse

Ситлали в Genshin Impact

Фото: HoYoverse

Шилонен в Genshin Impact

Фото: HoYoverse

Иансан в Genshin Impact

Фото: HoYoverse

Часка в Genshin Impact

Фото: HoYoverse

Мавуика в Genshin Impact

Фото: HoYoverse

Оророн в Genshin Impact