Авторы Genshin Impact показали тизер Натлана и представили 10 новых персонажей

Студия HoYoverse выпустила новый тизер Натлана в Genshin Impact — большого региона в стилистике Латинской Америки, который будет добавлен в игру в версии 5.0 в конце августа.
В ролике разработчики показали пейзажи Натлана и упомянули какой-то турнир — вероятно, состязания станут основой для следующей сюжетной главы. Также в видео можно увидеть много новых персонажей.
Видео доступно на YouTube-канале Genshin Impact. Права на видео принадлежат HoYoverse.
Позже создатели Genshin Impact отдельно опубликовали арты показанных героев с указанием сэйю, которые озвучат их в игре. К примеру, дракончику Ахава подарит свой голос Дзюнко Такэути (Наруто Узумаки, Ламбо из «Репетитора-киллера Реборн»).
Три первых персонажа уже были показаны ранее — вероятно, Муалани, Качина и Кинич станут играбельными уже в обновлении 5.0.
Муалани в Genshin Impact
Фото: HoYoverse
Качина в Genshin Impact
Фото: HoYoverse
Кинич в Genshin Impact
Фото: HoYoverse
Его (самопровозглашённое) драконье величество Кухул — Ахав в Genshin Impact
Фото: HoYoverse
Ситлали в Genshin Impact
Фото: HoYoverse
Шилонен в Genshin Impact
Фото: HoYoverse
Иансан в Genshin Impact
Фото: HoYoverse
Часка в Genshin Impact
Фото: HoYoverse
Мавуика в Genshin Impact
Фото: HoYoverse
Оророн в Genshin Impact
Фото: HoYoverse