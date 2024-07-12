ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Плохие парни до конца» с Уиллом Смитом выйдет в онлайне 23 июля

Фильм «Плохие парни до конца» с Уиллом Смитом выйдет в онлайне 23 июля
Комментарии

Sony Pictures раскрыла дату выхода фильма «Плохие парни до конца» в цифровых сервисах. Картину можно будет посмотреть в онлайне 23 июля на Amazon Prime и других стримингах с русскими субтитрами.

Таким образом, четвёртая часть знаменитой серии боевиков доберётся до стримингов спустя 45 суток после проката в кинотеатрах. За чуть больше месяца сборов картина заработала более $ 360 млн, став вторым самым кассовым фильмом во франшизе, уступая лишь третьей части. Ленту показывали в том числе и в России — неофициальными способами.

Режиссёрами «Плохих парней 4» выступили Адиль Эль Арби и Билал Фалла, а сценаристом стал Крис Бремнер. Все они работали и над предыдущим фильмом во франшизе — «Плохие парни навсегда», вышедшим в 2020 году.

Материалы по теме
«Плохие парни до конца»: эталонный летний блокбастер с Уиллом Смитом
«Плохие парни до конца»: эталонный летний блокбастер с Уиллом Смитом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android