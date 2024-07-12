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Алексей Solo Березин из 9Pandas по Dota 2 выставлен на трансфер

Алексей Solo Березин из 9Pandas по Dota 2 выставлен на трансфер
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Киберспортивный клуб 9Pandas выставил капитана состава по Dota 2 Алексея Solo Березина на трансфер. Информация об этом появилась в социальных сетях организации.

Как сообщают представители 9Pandas, 33-летний киберспортсмен переведён в запас команды и открыт к предложениям. Стоит отметить, что ранее про-игрок предполагал, что текущий сезон может стать для него как про-игрока последним. Кто может заменить Алексея в ростере «панд», на данный момент неизвестно.

Solo представлял 9Pandas с апреля 2023 года. Вместе с ним коллектив занял 5-6-е место на таких турнирах, как Bali Major 2023 и Riyadh Masters 2023, а также финишировал в топ-9-12 на чемпионате The International 2023. В этом сезоне лучшим результатом «панд» с Березиным в ростере стало 23-24-е место на ивенте Elite League Season 1.

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