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Сколько призовой фонд The International 2024 (TI 2024 по Dota 2)

Стартовый призовой фонд The International 2024 по Dota 2 составил $ 1,6 млн
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Начальный призовой фонд главного турнира года по «Доте» The International 2024 будет равен $ 1,6 млн. Информация об этом появилась в клиенте Dota 2.

В разделе «Турниры» главного меню «Доты» во вкладке, посвящённой чемпионату The International 2024, появилась информация о том, что стартовый призовой фонд ивента равняется $ 1,6 млн. На данный момент Valve официальных комментариев по этому поводу не давала.

Стоит отметить, что на всех предыдущих турнирах серии стартовый призовой фонд также был равен $ 1,6 млн. Однако затем он пополнялся игроками в «Доту» с помощью внутриигрового «Компендиума» с разнообразным контентом для пользователей, доля с продаж которого уходила в фонд чемпионата.

Пока неизвестно, планирует ли Valve так же пополнять призовой фонд The International 2024, как и в предыдущие годы. Но, по данным датамайнера, разработчики собираются ввести в игру ивент, приуроченный к главному турниру года по Dota 2.

Чемпионат The International 2024 пройдёт в LAN-формате с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования сразятся 16 коллективов со всего мира.

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