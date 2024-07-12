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Папич провёл первый стрим из Дубая

Папич провёл первый стрим из Дубая
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Популярный стример Виталий Arthas Цаль, также известный как Папич, провёл первую трансляцию после переезда в ОАЭ.

Папич перебрался в Дубай ещё в конце июня, но долгое время жил в отеле — по его словам, для стримов ему нужен был компьютер и дом. Теперь же подготовка закончена, и эфиры станут регулярными — следующий Цаль хочет провести уже сегодня, 12 июля.

Arthas также будет продолжать снимать видеоблоги. В следующем он планирует показать свой новый дом, а затем на видео будет искать себе металлическую кружку в магазинах Дубая.

Серия видеоблогов Папича в Дубае проспонсирована одной из букмекерских контор: стример должен ходить по городу с золотой картой и тратить с неё по $ 100 тыс. в месяц. Сам Виталий отмечал, что это будет очень сложно, поскольку он не привык к дорогим развлечениям.

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