Трейлер «Гладиатора 2» собрал 180 млн просмотров за три дня — это рекорд для Paramount

9 июля студия Paramount Pictures выпустила трейлер «Гладиатора 2» — продолжения культового фильма с Расселом Кроу, получившего пять «Оскаров». Фильм расскажет историю гладиатора Луция, которого сыграл ирландский актёр Пол Мескаль.

Как сообщает издание Deadline, ролик оказался невероятно популярен. За несколько дней трейлер собрал более 180 млн просмотров — сюда входят показатели на YouTube, TikTok, X (ранее Twitter) и других площадках. По этому показателю «Гладиатор 2» обошёл даже сверхуспешную ленту «Топ Ган: Мэверик», которая собрала в прокате более $ 1,5 млрд.

Аналитики тем временем предрекают картине очень высокие сборы благодаря вниманию аудитории. Премьера «Гладиатора 2» состоится 15 ноября, а до США фильм доберётся 22-го числа.