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«Тут я ожидал борьбы»: LanigirO — о поражении BB против Xtreme на Riyadh Masters по Dota 2

Кастер Александр LanigirO Потапов специально для «Чемпионата» высказался о неожиданных результатах второго дня групп топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2.

В рамках второго дня групповой стадии с неожиданными проблемами столкнулась российская BetBoom Team:

OG 2-0 HEROIC. После плей-ин HEROIC для меня казалась командой, которая может если не обыграть, то отжать карту практически у кого угодно. Чего стоит их выступление в первый день, где они 2-0 обыграли GG. Тут же OG крайне уверенно их закрывает, не в последнюю очередь благодаря керри-Alchemist от HEROIC, с которым они одержали самую уверенную победу на этом турнире. Но в этот раз что-то не пошло.

XG 2-0 BB. Тут я ожидал борьбы. Ну, может, не обязательно 2-0 от ВВ, но хотя бы равную игру. А китайцы просто уничтожили своего оппонента на двух картах — сначала керри-Sven, который просто убил всю команду (на первой карте также отмечу шикарную игру XinQ на Rubick) и Sven-саппортом на второй.

MOUZ 1-1 BB. После этого BB отличилась ещё и в серии с «Мышками», которую обязаны были забирать, но что-то пошло не так на второй карте и счёт сравнялся.

Кроме этого, комментатор Dota 2 выделил самые интересные матчи третьего дня чемпионата в Эр-Рияде:

Spirit — HEROIC. Интересно будет понаблюдать за тем, как «Спириты» справятся с довольно агрессивным стилем «Героик». Будут ли там стандартные для коллектива из Восточной Европы «камбэки» или всё-таки K1 с командой смогут задавить?

BB — Liquid. Для довольно нестабильной BB противостояние с «Жидкими» станет серьёзным вызовом. Кроме того, у команд сейчас равное положение в таблице, и, если проиграть это противостояние, можно хорошенько подпортить себе шансы на выход в верхнюю сетку плей-офф.

Xtreme — Tundra. Противостояние промежуточных лидеров группы Б, которое либо упрочит позиции «Тундры» (которые к этому моменту отдали только одну карту «Ликвидам»), либо предоставит возможность Xtreme занять первое место. Этому, правда, ожесточённо будет мешать Entity, которая сегодня обязана закрывать MOUZ 2-0. Но это уже совсем другая история.

Международный чемпионат Riyadh Masters 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн. Матчи турнира можно смотреть на Okko.