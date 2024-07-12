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Samsung хочет установить рекорд по продажам складных смартфонов Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6

Samsung планирует установить рекорд по продажам складных смартфонов
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Южнокорейская компания Samsung планирует увеличить продажи складных смартфонов. Корпорация планирует резко увеличить выручку со складных устройств благодаря выпуску устройств Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6, которые поступят в продажу 24 июля.

Об этом рассказал глава мобильного подразделения Samsung Electronics Тэ Мун Ро. По его словам, компания планирует продать примерно на 10% складных смартфонов больше, чем годом ранее. Это довольно внушительный показатель для относительно нишевых устройств, которые лишь набирают популярность.

В издании Sam Mobile отметили, что рынок складных смартфонов действительно растёт, однако доля устройств Samsung в нём стремительно падает. Так, в первом квартале 2023 года она составляла 58%, а за аналогичный период 2024-го доля южнокорейцев составила всего 23%. Дело в том, что свои складные устройства начали выпускать крупные китайские бренды, продающие гаджеты по более низкой цене.

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