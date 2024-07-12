Расписание выхода серий сериала «Санни» про андроида в Японии от Apple

10 июля в онлайн-кинотеатре Apple TV+ стартовал фантастический сериал «Санни» с Рашидой Джонс. Шоу рассказывает историю американки Сьюзи, которая уезжает в Киото и выходит замуж за японца. Однажды её муж и сын пропадают после таинственной авиакатастрофы, и Сьюзи пытается справиться с тяжёлым горем. Для этого ей дарят умного робота Санни, которого якобы сделал её муж — с его помощью девушка узнаёт темные тайны своего супруга и выясняет, что же случилось с её семьёй.
В первый сезон войдёт 10 эпизодов — первые две серии вышли в день премьеры. Остальные будут выходить еженедельно по средам, финал состоится 4 сентября.
Расписание выхода сериала «Санни» в России
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|10 июля
|2-я серия
|10 июля
|3-я серия
|17 июля
|4-я серия
|24 июля
|5-я серия
|31 июля
|6-я серия
|7 августа
|7-я серия
|14 августа
|8-я серия
|21 августа
|9-я серия
|28 августа
|10-я серия
|4 сентября