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«Может, пора тренировать молодёжь?» Solo — о своих планах на про-сцене Dota 2

«Может, пора тренировать молодёжь?» Solo — о своих планах на про-сцене Dota 2
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Российский профессиональный игрок в Dota 2 Алексей Solo Березин поделился мыслями после перехода в запас команды 9Pandas.

Сначала 33-летний киберспортсмен поблагодарил свой бывший клуб за проведённое время, отдельно отметив вклад в развитие организации CEO 9Pandas Джулии Сотниковой.

Кроме этого, Березин рассказал о своих дальнейших планах, сообщив, что он рассматривает различные пути продолжения карьеры:

Что касается моих планов, пока я собираюсь хорошенько отдохнуть. Дальше буду следить за решаффлом и держать руку на пульсе. Если будет возможность поиграть с сильными игроками и будет вера в коллектив, порох ещё есть. Или думаете, что мне уже пора расслабиться? Может, пора тренировать молодёжь? Вроде старик в прайме оказался на квалификации.
В любом случае после отдыха пора начинать стримить, буду втягиваться.
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