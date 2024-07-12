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На ТНТ выйдет шоу «История на миллион» — одним из гостей будет Никита Кологривый

На ТНТ выйдет шоу «История на миллион» — одним из гостей будет Никита Кологривый
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Телеканал ТНТ представил новое шоу с Гариком Мартиросяном. Оно выйдет в эфир 26 июля в 22:00 под названием «История на миллион». По задумке любой желающий может рассказать в эфире смешную историю, произошедшую в его жизни, и выиграть приз в 1 млн рублей.

Свои истории участники будут рассказывать прямо из зала путём случайного выбора. Их задача: уместить свой рассказ в две минуты и рассмешить ведущего, звёздного гостя и зрителей в зале, которые назовут победителя. У победителя также есть возможность увеличить свой выигрыш, если его история окажется смешнее, чем история звезды. Сумма награды в этом случае не уточняется.

ТНТ также представил первых гостей. Среди них будут спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, популярный актёр Никита Кологривый, комик Илья Соболев и другие.

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