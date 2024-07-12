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В шутер The First Descendant сыграли 10 млн человек за неделю с релиза

В шутер The First Descendant сыграли 10 млн человек за неделю с релиза
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Студия Nexon похвасталась успехами The First Descendant — условно-бесплатного шутера, вышедшего 2 июля на ПК и консолях. По словам разработчиков, всего за неделю после релиза аудитория проекта превысила 10 млн человек.

Компания поблагодарила геймеров за поддержку и заявила, что подобное внимание к проекту очень много для неё значит. Авторы продолжат выпускать качественные апдейты для игры.

Тем временем обычные игроки приняли The First Descendant смешанно. Сейчас у игры всего 52% положительных отзывов в Steam: геймеры хвалят графику и шутерные механики, однако ругают оптимизацию, повсеместный гринд и скудное количество контента. Ранее проект также столкнулся с обвинениями в плагиате популярнейшей Destiny 2 — разработчики пообещали перерисовать некоторые иконки, подозрительно напоминающие игру Bungie.

Наш обзор игры
Донатная помойка или будущее бесплатных игр? Вышла The First Descendant
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Донатная помойка или будущее бесплатных игр? Вышла The First Descendant
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