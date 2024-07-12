Team Spirit сыграла третий матч подряд вничью на Riyadh Masters 2024 по Dota 2

Российская Team Spirit в рамках топ-турнира Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн завершила третий матч вничью подряд.

В рамках противостояния с южноамериканской HEROIC «спириты» уверенно одолели оппонентов на первой карте, но не смогли вернуться в матч во второй игре. По итогам данной серии команды разделили очки.

После этого матча Team Spirit делит первую строчку в группе A с такими европейскими командами, как OG и Gaimin Gladiators. Следующим соперником «драконов» станет LGD Gaming из Китая, которая на текущий момент является аутсайдером группы. Игра состоится сегодня, 12 июля, в 21:00 по московскому времени.

Международный чемпионат Riyadh Masters 2024 по Dota 2 проходит в рамках киберспортивного фестиваля Esports World Cup в Саудовской Аравии. На соревновании по «Доте» 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.