Представлен флагманский планшет Honor MagicPad 2 с тонким корпусом и OLED-экраном

Китайская компания Honor представила новый флагманский планшет Honor MagicPad 2. Устройство поступит в продажу 19 июля по цене от 2999 юаней (около 36 тысяч рублей).

Планшет получил 12,3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3000х1920 пикселей и частотой обновления экрана 144 Гц. Устройство работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 с 8/12/16 ГБ оперативной и 256/512/1024 ГБ встроенной памяти с батареей ёмкостью 10050 мА/ч. Гаджет оснащён восемью динамиками, тремя микрофонами и может похвастаться поддержкой стилуса Honor Magic Pencil 3.

Одна из главных особенностей планшета — ультратонкий корпус толщиной в 5,8 мм. Интересно, что Honor MagicPad 2 работает исключительно с помощью Wi-Fi и не поддерживает связь 5G.