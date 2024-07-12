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Вышел трейлер комедии «Любовь зла» с Никитой Кологривым — премьера 12 сентября

Вышел трейлер комедии «Любовь зла» с Никитой Кологривым — премьера 12 сентября
Аудио-версия:
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Компания «Атмосфера Кино» представила дебютный трейлер комедии «Любовь зла». Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 12 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Атмосфера Кино. Права на видео принадлежат «Атмосфере Кино».

«Любовь зла» расскажет историю неудачливого вора-домушника, который оказался не в то время и не в том месте. Во время очередного ограбления Максим становится свидетелем отчаянного поступка, который совершает неожиданно вернувшаяся хозяйка квартиры, – Ева пытается сжечь всё, что напоминает о парне-изменнике, и попрощаться со своей жизнью. Грабитель решает остановить девушку и уберечь себя от ещё больших проблем.

Главную роль в ленте исполнит Никита Кологривый, звезда «Слова пацана» и «По щучьему велению». В фильме также сыграют Екатерина Ковальчук, Дмитрий Власкин, Владимир Сычёв, Анна Ардова и Ольга Тумайкина. Режиссёром выступит Денис Гуляр («Манюня: приключения в Москве»).

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