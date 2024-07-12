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Когда выйдет третий сезон Эйфории от HBO с Зендеей — дата старта съёмок, кто сыграет

Съёмки третьего сезона сериала «Эйфория» стартуют в январе
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Холдинг HBO раскрыл дату старта производства третьего сезона сериала «Эйфория». Съёмки шоу стартуют в январе 2025 года, весь основной каст шоу вернётся к своим ролям.

Об этом рассказала Франческа Орси, руководитель драматических сериалов и фильмов HBO. Она заявила, что в компании довольны партнёрством с создателем шоу Сэмом Левинсоном, и отметила, что с нетерпением ждёт выхода продолжения.

Я очень рада, что мы готовы начать производство третьего сезона «Эйфории» в январе. Мы очень довольны нашим творческим партнёрством с Сэмом Левинсоном и невероятным актёрским составом шоу. Мы с нетерпением ждём выпуска нового сезона «Эйфории» для фанатов.

«Эйфория» — американский подростковый драматический сериал, главные роли в котором исполняют Зендея, Сидни Суини, Мод Апатоу и другие актёры. Третий сезон изначально был запланирован к выходу в 2025 году, однако его премьера наверняка состоится не раньше 2026-го.

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