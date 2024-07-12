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Результат матча BetBoom Team — Team Liquid на Riyadh Masters 2024 (Рияд по Доте)

BetBoom Team проиграла вторую серию в групповой стадии Riyadh Masters 2024 по Dota 2
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Российская BetBoom Team проиграла матч на международном чемпионате Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн.

BB Team потерпела поражение в серии со шведской Team Liquid, уступив «жидким» со счётом 0:2. Для коллектива из России это уже второй проигрыш в групповой стадии турнира в Эр-Рияде по «Доте».

Dota 2. Riyadh Masters 2024 . Группа B
12 июля 2024, пятница. 18:25 МСК
BetBoom Team
Окончен
0 : 2
Team Liquid

По итогам шестого раунда группового этапа Riyadh Masters 2024 российская команда оказывается среди аутсайдеров группы B. На данный момент BetBoom Team делит пятую строчку с такими коллективами, как beastcoast и PSG Quest. В следующем матче BB встретится с составом Entity.

Топ-турнир Riyadh Masters 2024 по «Доте», являющийся частью киберспортивного фестиваля Esports World Cup, проходит в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, с 4 по 21 июля. В рамках ивента 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.

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