Team Spirit провела четвёртый матч подряд со счётом 1:1 на Riyadh Masters 2024 по Dota 2

Российская Team Spirit завершила четвёртую серию подряд со счётом 1:1 на турнире Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн.

После тяжёлого старта серии, которая началась с быстрой победы китайской LGD Gaming на первой карте, «спиритам» удалось вернуться в матч, показав уверенную игру на второй карте противостояния и приведя встречу к счёту 1:1.

На данный момент Team Spirit занимает четвёртое место в группе A, уступая лидерство таким командам, как Gaimin Gladiators, OG и Team Falcons. Следующим соперником российского коллектива на турнире в Эр-Рияде станет Aurora, представляющая Юго-Восточную Азию.

Международный чемпионат Riyadh Masters 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 4 по 21 июля в Саудовской Аравии. В рамках соревнования 20 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 5 млн.