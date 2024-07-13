iPhone 14 Plus подешевел в России до рекордных 62 тыс. рублей — СМИ

Журналисты издания Hi-Tech Mail.ru обратили внимание, что смартфон iPhone 14 Plus подешевел в России на 30%. На старте за устройство просили от 95 тыс. рублей, однако сейчас его цена на маркетплейсах снизилась до рекордных 62 тыс. рублей.

За подобную цену продают версию смартфона со 128 ГБ памяти. Спад цены наблюдается и в случае с другими смартфонами Apple. Так, например, почти две недели назад стоимость iPhone 15 в России упала до 70 тыс. рублей.

iPhone 14 Plus оснащён 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц и максимальной яркостью 800 нит. Девайс работает на процессоре Apple A15 Bionic и оснащён батареей на 4325 мА/ч.

Ожидается, что линейка iPhone 16 выйдет уже в сентябре этого года.