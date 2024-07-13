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Сборы хоррора «Тихое место: День первый» превысили $ 200 млн

Сборы хоррора «Тихое место: День первый» превысили $ 200 млн
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На этой неделе сборы хоррора «Тихое место: День первый» в мировом прокате превысили $ 200 млн. Для достижения данной цифры картине понадобилось две с половиной недели — премьера фильма состоялась 27 июня.

При этом до результатов первых двух частей ленте относительно далеко: оригинальный фильм собрал $ 340 млн, а его продолжение — $ 297 млн. Производственный бюджет триквела составил $ 67 млн, поэтому наверняка он уже окупился.

«Тихое место: День первый» рассказывает о двух героях, которые по трагичному стечению обстоятельств оказались в эпицентре трагедии в Нью-Йорке — на Землю обрушился метеоритный дождь, принёсший с собой орды смертоносных монстров. Хронометраж картины составил 1 час и 40 минут.

Главные роли исполнили Джозеф Куинн, Алекс Вулф и Лупита Нионго. Режиссёром картины выступил Майкл Сарноски, работавший над «Свиньёй» с Николасом Кейджем.

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