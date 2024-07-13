Раскрыты полные характеристики и цена смартфона POCO M6 Plus 5G

На этой неделе инсайдер Sudhanshu Ambhoreb совместно с изданием 91mobiles раскрыли свежие подробности смартфона POCO M6 Plus 5G. Согласно их информации, цены на устройство будут начинаться от $ 167 (~ 14,7 тыс. рублей).

Девайс оснастят 6,79-дюймовым IPS-экраном с разрешением FHD+ и кадровой частотой 120 Гц, а также аккумулятором ёмкостью 5030 мА/ч с поддержкой 33-ваттной зарядки. Что касается камер, то основная получила модуль на 108 МП и датчик на 2 МП, а также 13-МП селфи-камеру.

POCO M6 Plus 5G станет глобальной версией смартфона Redmi Note 13R, который вышел на рынке Китая несколько недель назад. Смартфон будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 и под управлением операционной системы Android 14.

Ожидается, что официальная презентация смартфона POCO M6 Plus 5G состоится уже до конца июня. Стоимость устройства ещё неизвестна.