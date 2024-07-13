В России покажут «Спермагеддон» — взрослый мультфильм о двух сперматозоидах

Норвежская кинокомпания SF Studios Norge опубликовала дебютный трейлер «Спермагеддона» — взрослого мультфильма о двух сперматозоидах Симене и Кумилле. В ролике авторы показали завязку сюжета, главных героев и процесс зачатия ребёнка.

Видео доступно на YouTube-канале SF Studios Norge. Права на видео принадлежат SF Studios Norge.

Согласно синопсису, друзья-сперматозоиды обречены на вечную жизнь в мошонке молодого человека, однако тот внезапно находит себе девушку, и Симен с Кумиллой начинают своё путешествие к яйцеклетке, минуя противозачаточные и другие «опасности».

Премьера «Спермагеддона» в кинотеатрах России состоится 16 января 2025 года. Прокатчиком картины в стране выступит дистрибьюторская компания «Экспонента».