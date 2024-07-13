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LanigirO оценил шансы команд на выход в плей-офф Riyadh Masters 2024 по Dota 2

Киберспортивный комментатор Okko Александр LanigirO Потапов в разговоре с «Чемпионатом» подвёл промежуточные итоги Riyadh Masters 2024 по Dota 2.

Вчера турнир с самым большим призовым фондом в сезоне ($ 5 млн) отметился рекордно быстрой игрой.

14 минут и 23 секунды понадобилось Gaimin Gladiators, чтобы заставить OG сдаться. Настолько скоростные игры происходят довольно редко, поэтому выделил эту карту в отдельный пункт. Кстати, такой разгром не помешал OG на второй собраться и обыграть оппонента!

Кастер обратил внимание, что после пяти туров в группе А дистанция между командами до сих пор остаётся минимальной.

Явного фаворита нет, все молодцы, и в теории любая команда всё ещё может попасть даже в верхнюю сетку — разве что Blacklist сделать это будет практически невозможно, там больше о борьбе за выживание надо думать. Но все остальные команды буквально в двух очках друг от друга, а это значит, что сегодня нас ждёт очень плотная заруба.

В параллельной подгруппе уже определились явные фавориты и претенденты на вылет.

Тут есть MOUZ, которые изначально считались аутсайдерами и пока это звание подтверждают, и есть Tundra, которая практически обеспечила себе проход в верхнюю сетку — так ещё и играть ей осталось против не самых страшных соперников. А вот всё остальное тут тоже может поменяться: за выход из группы, кажется, тут будут бороться beastcoast, BB и Quest.

Александр также выделил самые интересные матчи сегодняшнего игрового дня: среди прочего, это две серии российской BetBoom Team, которые определят её дальнейшую судьбу на турнире.

Falcons – OG – битва за топ группы А. Понятное дело, что Spirit и GG могут выиграть и остаться в лидерах, но это единственное противостояние непосредственно между топами, и интересно, что там команды придумают. А игры BB определят, смогут ли вообще ребята потягаться за выход в плей-офф или групповая стадия станет для них последним пристанищем. И если с Entity будет очень тяжело, то у Quest точно надо забирать карту, а лучше и весь матч.

Riyadh Masters 2024 проходит с 4 по 21 июля в Эр-Рияде в рамках Esports World Cup 2024. Платформа Okko показывает все матчи в прямом эфире на русском языке.