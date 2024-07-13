Карточки с комбо в игре Hamster Kombat про хомяка на 13–14 июля

В популярной игре Hamster Kombat, которая сейчас завоёвывает внимание миллионов пользователей по всему миру, помимо ежедневных шифров с азбукой Морзе, есть и ежедневные комбо-карты.

Карты, действующие с 13 по 14 июля, выглядят следующим образом:

NFT Marketplace в разделе Web3;

в разделе Web3; Prediction markets в разделе Markets;

в разделе Markets; Security team в разделе PR & Team.

Для чего нужны ежедневные карточки с комбо? Собрав комбинацию, можно быстро заработать 5 млн монет и повысить свой пассивный заработок.

С помощью азбуки Морзе и комбо-карт создатели Hamster Kombat привлекают ещё больше внимания к своему проекту и позволяют пользователям дополнительно заработать ещё больше монет. Следующая сборка должна появиться на следующий день примерно в 15:00 мск.